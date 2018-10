V Jesenski zgodbi veliko pozornost namenili predelavi ovčje volne

7.10.2018 | 12:00

Veliko pozornost so v Jesenski zgodbi namenili predelavi volne.

Žuniči - Včeraj so v Šokčevem dvoru v Žuničih pripravili jesenski dan odprtih vrat info centra javnega zavoda Krajinski park Kolpa, ki so ga poimenovali Jesenska zgodba. Z zgodbo so se spomnili tudi svetovnega dneva turizma (27. septembra), goda sv. Mihaela in dneva biotske raznovrstnosti v kmetijstvu (29. septembra), svetovnega dneva varstva živali (4. oktobra) ter evropskega dneva opazovanja ptic, ki je prvi vikend v oktobru.

Na vrtu muzeja na prostem so se s pridelki in izdelki predstavili rokodelci, kmetje, čebelarji in še kdo. Obiskovalci so si lahko ogledali ovce in istrske osle, ki so se pasli na bližnjem travniku, veliko pozornosti pa so vzbudile mlade mangulice. Kdor je želel, se je lahko preizkusil v vožnji z električnimi kolesi, nabavljenimi v projektu Alternativna mobilnost ob reki Kolpi – KOLPA E-BIKE. Polona Klančnik pa je predstavila peko kruha z drožmi.

Veliko pozornosti so v tokratni Jesenski zgodbi namenili iskanju svežih idej za uporabo volne, lana in konoplje v vsakdanjem življenju. Člani društva Rim lan so v okviru projekta Las Dolenjska in Bela krajina Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine ali krajše Volna, lan, konoplja prikazali tolčenje, trenje, mikanje in predenje lanu in konoplje ter izdelovanje vrvi iz konoplje. Posebno pozornost pa so namenili predelavi ovčje volne, še zlasti mikanju, torej česanju volne z novim orodjem, kot sta ročni in električni mikalnik, pa delo z električnim kolovratom in namiznimi statvami. Na ogled so bili tudi številni uporabni izdelki iz lana, konoplje in domače ovčje volne.

