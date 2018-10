Zapora ceste v Šmihelu in spremenjen vozni red linije 5

7.10.2018 | 11:15

Lani so obnovili Šmihelski most, letos bodo cesto skozi Šmihel. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Od jutri do srede bo zaradi del popolna zapora ceste v naselju Šmihel, in sicer od križišča z Bajčevo ulico do križišča s Smrečnikovo ulico. Obvoz bo urejen preko Kandijske in Belokranjske ceste ter na relaciji Stranska vas - Poganci. Zapora prinaša tudi spremembo voznega reda mestnega avtobusa na liniji 5, so sporočili z novomeške občine.

"Od ponedeljka do srede bo tako v uporabi vozni red, kot je veljal ob pričetku del v Šmihelu. Vozni red lahko uporabniki preverijo na spletni strani ponudnika avtobusnih prevozov Arriva ali na prodajnem mestu na glavni avtobusni postaji Novo mesto," dodajajo.

J. A.