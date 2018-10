Dobili so ju, eden od njiju je imel na telefonu celo otroško pornografijo

Sirec Ahmad Kameran

Iračan Abbas Jawad Hammood-Al Neshmi

Novo mesto - Na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča so začeli prihajati prevozniki migrantov, ki so jih policisti letos ujeli pri delu v Beli krajini. Tako sta imela prejšnji teden pri novomeškem sodniku Borisu Kodriču predobravnalni narok 34-letni Sirec Ahmad Kameran in 10 let starejši Iračan Abbas Jawad Hammood-Al Neshmi.

Oba sta brezposelna in s svojima družinama trenutno živita na Finskem. Velja zapisati, kar sta povedala med preverjanjem osebnih podatkov, in sicer da prejemata socialno pomoč, eden dobi dobrih 400 evrov, drugi pa kar 750 evrov na mesec.

Pripeljali so ju iz pripora v Ljubljani, na sodišče pa je prišel tudi prevajalec. Obtožnica jima očita, da sta 25. julija letos po vnaprejšnjem dogovoru nameravala osem državljanov Sirije, ki niso imeli dovoljenja za bivanje pri nas in so v Slovenijo vstopili nezakonito, prepeljati v Italijo. Vsak od njih bi jima moral za storitev plačati tisoč evrov.

Sirec na Finskem prejema 750 evrov socialne pomoči

Načrt jima ni uspel, kajti medtem, ko sta pri Preloki v Beli krajini iskala dogovorjeno točko, kjer naj bi se tujci vkrcali, so ju opazili policisti. Eden je vozil VW transporter, drugi, ki je pred njim opravljal izvidnico, pa volva. Jasno, da sta vozili s finskimi registrskimi tablicami padli v oči možem postave iz Črnomlja, ki so ju ustavili.

Tožilka Nada Črnugelj

Državna tožilka Nada Črnugelj je v primeru priznanja krivde za to kaznivo dejanje za oba predlagala 10 mesecev zapora in denarno kazen 700 evrov, za Sirca, ki je imel na svojem mobilnem telefonu ducat fotografij z otroško pornografijo, pa še dodatno leto za zapahi in potem enotno kazen eno leto in devet mesecev zapora.

Ne eden ne drugi krivde ni priznal. Verjetno sta pričakovala nižjo kazen s strani tožilstva, zato se bo sojenje začelo sredi oktobra.

Tekst in foto: Janja Ambrožič