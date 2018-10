Najboljši med najboljšimi: prvo mesto NEK Krško, tretje prvi ekipi OZRK Novo mesto

7.10.2018 | 11:30

Ekipa NEK Krško

Prva ekipa OZRK Novo mesto

Postojna - Na včerajšnjem državnem preverjanju ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije in Civilne zaščite so med štirinajstimi sodelujočimi ekipami največ strokovnega znanja pokazale ekipe: NEK Krško, ki je zasedla prvo mesto, drugo mesto je pripadlo ekipi OZRK Zagorje ob Savi II, tretje pa prvi ekipi OZRK Novo mesto.

Ob večji množični nesreči je treba ljudem v najkrajšem času pomagati in z ustreznimi ukrepi preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev ter druge negativne posledice nesreče. Iskanje žrtev, prva in nujna medicinska pomoč, evakuacija, zaščita pred neugodnimi vremenskimi vplivi in začasna nastanitev zahtevajo ustrezno usposobljenost, predvsem pa učinkovito sodelovanje vseh, ki v takšnih okoliščinah priskočijo na pomoč, zato Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z Rdečim križem Slovenije vsako leto organizira državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči.

Na 24. državnem preverjanju se je vseh 14 najboljših ekip z regijskih preverjanj na sedmih deloviščih uspešno soočalo s posledicami množičnih nesreč in poškodbami, so dogodek pokomentirali na Rdečem križu Slovenije.

J. A. foto: Rdeči križ Slovenije