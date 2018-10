Avtomobil na streho, dva v bolnišnico

7.10.2018 | 19:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv lokalno.si)

Danes popoldne ob 15.18 se je na cesti Dobliče -Stari trg ob Kolpi, v bližini odcepa za naselje Tanča Gora v občini Črnomelj, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so prometno in požarno zavarovali mesto nesreče, vozilo postavili na kolesa in ga odmaknili s cestišča ter odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Prepeljali inkubator

Ob 15.30 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske poletela v Brežice in od tam v spremstvu medicinske ekipe prepeljala inkubator z novorojenčkom v UKC Ljubljana.

Gorele saje

Ob 9.25 so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše na Veliki Ševnici v občini Trebnje. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek, Račje selo in Ponikve so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimno tuljavo in prezračili prostore.

Oživljali so

Ob 11.08 so gasilci PGD Kriška vas v Kriški vasi, občina Ivančna Gorica, nudili pomoč reševalcem pri reanimaciji in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

J. A.