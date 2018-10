Mornarji niso bili kos Krki

7.10.2018 | 23:50

Miha Škedelj je bil tokrat najučinkovitejši košarkar Krke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je uspelo zmagati na prvi tekmi sezone na domačem igrišču. Na srečanju polnem preobratov so z 80:76 premagali Mornarja iz Bara in tako lahko samozavestno pričakujejo veliki derbi prvega kroga domačega prvenstva, ko se bodo v četrtek doma pomerili s Petrolom Olimpijo.

Košarkarji Krke prve tekme pred domačimi gledalci niso začeli najbolje. Po njihovem uvodnem vodstvu s 5:0 so pobudo prevzeli gostje in z delnim izidom 14:2 sredi prve četrtine prišli do sorazmerno visokega vodstva s 14:7, slabi dve minuti pred prvim odmorom pa so povedli že z 21:11. Nasveti, ki jih je med dveminutnim odmorom svojim varovancem dal Simon Petrov pa so očitno zalegli. Krka je tako v drugi četrtini začela počasi loviti tekmece in po treh minutah igre izenačila ter z delnim izidom 17:0 štiri minute pred koncem polčasa povedla s 34:26. Kazalo je, da je tekmec na kolenih, a za tak sklep je bilo še prezgodaj.

Črnogorci se še niso predali. Če je Krki v tretji četrtini nekako še uspevalo nasprotnike držati na primerni razdalji in oditi na zadnji odmor s petimi točkami prednosti, so se ti v zadnji četrtini hitro vrnili v igro in po dveh minutah in pol že vodili za tri. Kljub preobratu so novomeški košarkarji ohranili mirno kri ter si v zadnji minuti po zaslugi natančnega izvajanja prostih metov Domna Bratoža in koša Luke Lapornika deset sekund pred koncem priigrali dragoceno zmago.

Najboljša strelca Krke sta bila tokrat Balažič in Lalić s po 14 točkami, najbolj koristen igralec pa mladi, komaj devetnajstletni Miha Škedelj z desetimi točkami, sedmimi skoki, tremi podajami in blokado ter pohvalo za izjemno borbeno in nepopustljivo igro v obrambi. Najkoristnejši igralec srečanje je bil Nemanja Vranješ, ki je bil s 25 točkami tudi najboljši strelec in ves čas trn v peti novomeških košarkarjev.

Krka : Mornar 80:76 (17:22, 39:32, 58:53)

Krka: Marinelli 11, Škedelj 10 (0:1), Osolnik 4 (2:2), Bratož 6 (6:8), Stipaničev 1 (1:2), Cinac 3, Đapa 3, Fifolt 5 (3:5), Balažič 14 (2:2), Lalić 14 (0:2), Lapornik 9 (2:4).

Mornar: Carrington 3 (1:4), Mićović 5 (3:4), Koenig 2 (0:2), Pavić 6 (1:2), Vujošević 2 (2:2), Waller 8, Vranješ 25 (11:11), Mornar 2, Rebić 18 (2:3), Luković 5 (1:2).

Prosti meti: Krka 16:27, Mornar 21:30.

Met za tri točke: Krka 8:18 (Marinelli 3, Balažič 2, Cinac, Đapa, Lapornik), Mornar 7:22 (Rebić 2, Waller 2, Vranješ 2, Pavić).

Osebne napake: Krka 26, Mornar 26.

Pet osebnih: Cinac (40.), Rebić (40.).

Lestvica: 1. Mega Bemax 4, 2. Crvena zvezda 4, 3. Partizan 4, 4. Petrol Olimpija 3, 5. Cedevita 3, 6. Budućnost 3, 7. FMP 3, 8. Krka 3, 9. Mornar 2, 10. Zadar 2, 11. Igokea 1, 12. Cibona 1.

