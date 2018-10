Veseli, da so se zadeve premaknile z mrtve točke

Občina Mirna bi pod mirnskim gradom rada uredila naravno kopališče, ki je pred leti na Mirni že obstajalo.

Potok Vejar sedaj teče poleg bazena.

Mirna - Številni Mirnčani in tudi drugi iz sosednjih občin se najbrž še dobro spominjajo, kako so se pred desetletji kopali v bazenu pod mirnskim gradom. Zdaj je tam že kar nekaj let ribnik, za katerega skrbijo ribiči, vendar ima občina pogumne načrte, da bi v nekaj letih znova uredili naravno kopališče.

Kot pravi župan Mirne Dušan Skerbiš, so po ustanovitvi občine začeli še intenzivneje razvijati idejno zasnovo za ureditev tega območja, za katerega so pred leti že sprejeli prostorski načrt, s katerim so prostor pod gradom namenili razvoju turizma in rekreacije. »Želimo si, da bi bilo tam spet kopališče, kajti voda, ki priteče v bazen, je neoporečna,« pravi župan. V idejnem načrtu je, da bi ribnik prestavili na drugo stran reke Mirna, na kateri je zemljišče v lasti občine. Tam bi postavili nekakšen učni center za mlade, ki bi obenem vodarjem lahko služil tudi za izobraževanje, pravijo na občini. Tam, kjer je danes ribnik, pa bi uredili bazen. Kot razlaga župan, bi dno zasuli s posebnim peskom; med drugim bi bilo treba urediti dostop do vode, površine za sončenje, ograjo ob bazenu, parkirišča za avtomobile, predvidena je postavitev tušev in slačilnic, v bazenu pa bi bilo do osem plavalnih stez v dolžini petdesetih metrov, zato bi v njem lahko plavalci tudi trenirali. Pri dotoku vode v bazen se predvideva vzpostavitev naravnega prečiščevanja. »Zapornice bi ostale, saj to omogoča, da bazen izpraznimo, očistimo in pripravimo za naslednjo sezono,« dodaja Skerbiš.

Uredili so že cesto in okolico ob bazenu, prav tako je postavljen gostinski objekt s sanitarijami. V zgornjem delu se predvideva postajališče za avtodome, v spodnjem delu pa bi bil lahko prostor za taborjenje. »To bi bila velika pridobitev ne samo za Mirno, ampak tudi za širšo okolico. S tem bi prostor pridobil na kakovosti,« je prepričan Skerbiš.

Občina je pred leti začela uresničevanje projekta in med drugim je leta 2016 na direkcijo za vode poslala vlogo, da se tudi v knjigah uredi stanje potoka Vejar. Ta po dokumentih še vedno teče skozi načrtovani bazen, čeprav so ga že pred desetletji prestavili tako, da teče poleg. »Da bi dobili gradbeno dovoljenje, ki ga potrebujemo, saj ne želimo nič urejati na črno, je najprej treba urediti zatečeno stanje potoka. Da se v knjige začrta takšno stanje, kot je v naravi. Ni pa mi jasno, da ti postopki trajajo že toliko časa, odkar smo podali pobudo,« je pred dnevi dejal župan in dodal, da se zadeva že več let ne premakne z mrtve točke. »Že večkrat smo zaprosili, da se zadeva uredi, kajti brez tega ne moremo iti naprej v nadaljnje urejanje prostora pri bazenu.«

Direkcija za vode, ki spada pod okrilje ministrstva za okolje in prostor, je leta 2016 občini poslala odgovor, v katerem navaja, da je prejela vlogo za menjavo dela parcele. »Zaradi več razlogov, na katere nismo imeli vpliva, se je v preteklosti pri upravnem organu nakopičilo večje število tovrstnih zadev, ki jih nismo uspeli rešiti v razumnih rokih,« so takrat zapisali in dodali, da lahko občina pričakuje, »da se bo vloga začela reševati v prihodnjem letu 2017, saj je v načrtu prednostno reševanje vlog lokalnih skupnosti in državnih organov.« A le še nekaj mesecev nas loči do leta 2019, pa zadeva še vedno ni urejena. Na ministrstvo smo naslovili vprašanje, zakaj tako dolgo traja reševanje vloge, od direkcije za vode pa smo prejeli skop odgovor: »Zaradi velikega pripada zadev in kadrovske podhranjenosti vseh vlog ni mogoče rešiti v časovnih okvirih. Vsekakor pa si prizadevamo, da jih rešimo v čim krajšem mogočem času.« Pred dnevi je občina morda tudi zaradi našega posredovanja od države vendarle prejela odgovor, da se bodo lotili geodetske odmere, ki je osnova za prepis potoka. Mirnski župan je zadovoljen, da se zadeve premikajo naprej.

Morje za Mirnčane

Včasih je bilo na Mirni tudi po 1.500 kopalcev, pripoveduje župan. Ljudje so se z različnih koncev prihajali kopat. Ko je takratna krajevna skupnost Mirna skrbela za bazen, so ga vsako leto izpraznili in očistili. »Veliko otrok se je naučilo plavati, to je bilo mladostniško morje za večino Mirnčanov in okoliških prebivalcev,« se spominja mirnski župan, ki dodaja, da se je takrat veliko dogajalo. Žal je pozneje prišlo do tega, da bazena ni nihče več vzdrževal, zato se je razrasla trava in posledično je bilo kopalcev vse manj. Pred več kot desetimi leti so bazen predali v uporabo ribičem, nastal je ribnik, okrog katerega se danes sprehajajo ali tečejo številni Mirnčani.

