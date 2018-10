Spoznavali osupljiv svet ptic

8.10.2018 | 08:00

V Zdravcih je bilo v soboto organizirano opazovanje ptic.

Zdravci - Ob 25. evropskem dnevu opazovanja ptic, ko milijoni ptic s severnih krajev zapuščajo svoja gnezdišča in se pomikajo v toplejše in s hrano bogate kraje, je konec tedna tudi dolenjska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPP) že tradicionalno povabila na organiziran krajši sprehod in spoznavanje ptic v enem največjih mokrišč na Dolenjskem, v Zdravcih v šmarješki občini.

Gregor Bernard (Foto: L. M.)

Kot pravi Gregor Bernard, predsednik dolenjske sekcije DOPPS - ta je bila ustanovljena leta 2014 in šteje okrog štirideset članov, pokriva pa veliko območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja - so v mokrišču Zdravci ne le opazovali, ampak tudi obročkali ptice, teh pa se je ob koncu dogodka nabralo 26 vrst. »Najzanimivejša vrsta med njimi je bila za poznavalce ptic gotovo tamariskovka in rečni cvrčalec, vodomec pa se nam je letos žal izmuznil in smo ga uspeli čisto na koncu opazovati le v letu nad Raduljo,« je povedal Bernard. Vseh ptic je bilo 162, tri najpogosteje številčne vrste pa so bile: siva pevka, črnoglavka in grivar.

Jani Vidmar pri razlagi

Na obročkovalni postaji je okrog 35 obiskovalcem, med katerimi je bilo kar nekaj tudi otrok, o obročkanju in o najzanimivejših vrstah razlagal obročkovalec Jože Gračner. Z njim dolenjska sekcija DOPPS sodeluje že vrsto let. Skupaj z naravovarstvenikom Janijem Vidmarjem so udeleženci pregledali posnetke fotopasti, ki so jo nastavili ob potok Radulja in na njih opazili tako vidro kot bobra. Ogledali so si tudi bobrov jez, ki ga pridno gradi že nekaj časa.

Skupinska slika udeležencev

Glavni namen Evropskega dneva opazovanja ptic je ozaveščanje ljudi o potrebah ptic selivk na gnezdiščih, postajališčih vzdolž selitvenih poti in prezimovališčih v Mediteranu in Afriki in opozarjanje na nevarnosti, ki jih srečujejo na svoji poti, zlasti na problematiko nepotrebnega ubijanja ptic na območju Sredozemlja. Letno tu pokončajo 25 milijonov ptic selivk, od tega več kot dva milijona na območju Balkana - končajo v mrežah, za hrano oz. za hobi.

L. Markelj, foto: Gregor Bernard

Galerija