Gasilci in reševalci do obolelega

8.10.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.54 uri so v Dolgi vasi, občina Žužemberk, prvi posredovalci PGD Žužemberk pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi obolele osebe, ki je bila odpeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Težave z elektriko

Ob 21.30 je v Šentlenartu, občina Brežice, prišlo do izpada oskrbe z električno energijo zaradi okvare na transformatorski postaji. Okvaro na TP, zaradi katere so bila brez električne energije 404 gospodinjstva, so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Celje do 22.42 ure.

Tudi danes ponekod brez nje

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije danes med 8.00 in 10.00 uro na območju TP TRSTENIK izvod TRSTENIK GRAD KAFOL.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ LOKVE, TP BIOPLIN LOKVE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB, izvod Črnič;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORIHA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAKČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODENICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1, na izvodu Dolenja vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

