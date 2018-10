Nov križ sredi vasi

8.10.2018 | 10:05

Križ je odkril župnik Matej Užmah. Prejšnji križ so obnovili in ga bodo postavili v kapelico, kot je povedal Ivan Kovačič (v sredini). (Foto: M. L.)

Josip Geršak (desno) iz sosednjega hrvaškega Laduča je vaščanom Loč predal odlitek Jezusovega obraza, darilo je v imenu vasi sprejel Ivan Kovačič. (Foto: M. L.)

Članice aktiva kmečkih žena so pogostile udeležence. (Foto: M. L.)

Loče - S slovesnim odkritjem in blagoslovom novega križa sredi vasi so se včeraj v Ločah razveselili zaključka prvega dela komunalnega urejanja tega naselja v krajevni skupnosti Dobova na skrajnem robu brežiške občine tik ob meji s Hrvaško. Križ so postavili tam, kjer je že bil prejšnji, ki ga bodo prestavili v kapelico na začetku vasi.

Zbrane je v imenu domačinov nagovoril predsednik vaške skupnosti Ivan Kovačič. Križ, delo kovinolivarja Josipa Geršaka iz Laduča na Hrvaškem, je odkril in blagoslovil župnik iz Dobove Matej Užmah. Udeležence, med katerimi je bil tudi poslanec Igor Zorčič iz Brežic, je ob prazniku občine Brežice nagovoril župan Ivan Molan. V sporedu, ki ga je povezovala Sanja Stajnko, sta nastopila Gasilski pihalni orkester Loče in dobovska pevska skupina Aria.

Udeleženci so se lahko popeljali po okolici s kočijo, ki jo je vlekla konjska vprega Mira Kovačiča.

M. L.

