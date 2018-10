Trebanjski osnovnošolci v krogih odličnosti

8.10.2018 | 11:40

Trebnje - V soboto, 29. septembra, so se v Osnovni šoli Trebnje in v vseh treh podružničnih šolah Dolenja Nemška vas, Dobrnič in Šentlovrenc odvijali dnevi dejavnosti ─ osem krogov odličnosti.

Avtor programa je Jani Prgić, s pomočjo katerega učitelji učijo učence o osmih temeljnih načelih, po katerih živijo uspešni posamezniki: odgovornost za lastna dejanja, predanost pri uresničevanju lastnih ciljev, govori z dobrim namenom, fleksibilnost v tem, da smo pripravljeni poskusiti različne načine, da bi prišli do svojega cilja, »To je to!« – pozitiven odnos do dela, časa, sebe in drugih, napake vodijo k uspehu ali kako se lahko učimo iz svojih napak, integriteta ali kako usklajujemo svoje vedenje s svojimi vrednotami ter uravnoteženost v življenju.

Črto odgovornosti so učenci spoznali že prvi šolski dan. V septembru so se trudili odgovorno ravnati in delovati nad črto. V soboto pa smo nadaljevali z aktivnim učenjem ostalih sedem krogov.

Učenci ugotavljajo, da so odlični v tem, kar počnejo, vendar jim včasih tudi spodleti, so neuspešni. V samovrednotenju dneva dejavnosti so ugotovili, da kljub neuspehu ne smejo obupati, ampak pogumno vztrajati naprej.

S sprejemanjem teh vrednot bomo uspešnejši pri razvijanju inovativnosti, kreativnosti in podjetnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Ana Kastigar, foto: Barbara Hrovat,

OŠ Trebnje