Veleizlet narisal nasmeh sto otrokom

8.10.2018 | 12:15

Foto: DPM Mojca

Novo mesto - Tradicionalni, letos že 29. Veleizlet z Zavarovalnico Savo, ki ga ob Tednu otroka izvaja novomeško Društvo prijateljev mladine Mojca, je tudi letos v soboto prinesel radost 100 otrokom iz 16 osnovnih šol in osmih občin.

Dva polna avtobusa otrok, ki jim je iz oči sijalo veselo pričakovanje, sta na hladnejše sobotno jutro odpeljala proti obali. Ogledali so si Tartinijev trg in njegove znamenitosti, se povzpeli pod obzidje, kjer so delavci ZLRO zanje pripravili okusno kosilo, in nato polni energije popotovanje nadaljevali proti piranskemu akvariju. Navdušeni nad množico morskih bitij, še posebej nad velikim bazenom, so otroci in spremljevalci veselo fotografirali, šestošolci so veseli hiteli pripovedovati, da v akvariju še niso bili in da je čudovito, so nanizali v društvu Mojca.

Daljši sprehod po Piranu je prekinil dež, bližala se je tudi ura za odhod. Polni novih vtisov in poznanstev so se pripeljali v objem svojih staršev, so dodali.

M. Ž., Foto: DPM Mojca

