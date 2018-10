Z igro se krepim in veselim

8.10.2018 | 12:00

»Otroške igre niso samo igre, ampak jih je potrebno smatrati kot otrokove najresnejše dejavnosti.«

Michel de Montaigne

Novo mesto

Ob 28-letnici Dnevov evropske kulturne dediščine so se učenci OŠ Šmihel, Podružnice Birčna vas vključili v 6. Teden kulturne dediščine Slovenije, ki je potekal od 22. septembra do 6. oktobra. Letošnja tema je "Naša dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost". Naslov našega projekta pa je bil »Z igro se krepim in veselim«.

Ker letos v Novem mestu obeležujemo 120. obletnico rojstva največjega slovenskega olimpijca, Novomeščana Leona Štuklja, smo tudi na Podružnici Birčna vas povezali leto kulturne dediščine s Štukljevim letom MONM, ki poudarja pomen zdravega športnega duha, ki ga je utelešal naš someščan. Prav zato smo se odločili, da izberemo igre za našo osrednjo temo.

Cilj projekta je bil, da učenci spoznajo in prikažejo, kako so se igrali nekoč in kako se igrajo danes ter ugotovijo, zakaj je stare igre vredno ohraniti.

V projekt so se vključili učenci od 1. do 5. razreda. Spoznali so, kako so otroci v preteklosti izkoristili prosti čas za igro in druženje. Povprašali so dedke in babice o starih igrah in jih oživili. Namizne, rajalne, prstne in druge stare igre so opisali, jih časovno opredelili, spoznali priložnosti ob katerih so se igrali, igre sami izvajali, izrazili svoje mnenje o igrah, ugotavljali, katera današnja igra je podobna pretekli, iskali razlike med igrami dedkov in babic ter današnjimi, tudi računalniškimi igrami. Učenci so izdelali več rekvizitov za stare igre in igre, ki se jih igrajo danes, slikali, peli, plesali, telovadili, hodili na sprehode… Spoznali so lokalne športnike in olimpionika Leona Štuklja. Zbrane podatke so analizirali in ozavestili pomen ohranjanja kulturne dediščine. Gradivo so zbrali v priložnostnem glasilu Z igro se krepim in veselim. Skupaj s starši so poslikali talne površine za igre na prostem. Za starše, dedke in babice so učenci pripravili igralno dopoldne, na katerem so prikazali igre nekoč in danes. V igre so pritegnili tudi obiskovalce. Igralno dopoldne je potekalo 29. septembra v šoli in na športnih površinah Podružnice Birčna vas.

V okviru projekta smo izvedli tudi dva dneva dejavnosti. Na tehniškem dnevu so učenci raziskovali kulturno dediščino domačega kraja. Spoznali so športnika Leona Štuklja. Izdelovali so rekvizite za igre, ki so se jih otroci igrali nekoč in se jih igrajo še danes. Pri izdelovanju so upoštevali načrt dela, pazili na smotrno izrabo materiala in skrbeli za urejen delovni prostor. Spoznali so pravila iger in se naučili igre predstaviti vrstnikom. Na šolskem igrišču so vsem učencem podružnice opisali igre in jih tudi prikazali. Naloge so vsi učenci izpeljali zavzeto in odgovorno. Dan je bil zelo zanimiv, ker je bilo veliko praktičnega dela. Pri izdelavi so učenci uporabili pestre materiale (barve, les, plastenke, karton …), kar je še povečalo njihovo motivacijo za delo. Ko pa so izdelke, igre, lahko še »preizkusili« in se igrali, je bilo njihovo zadovoljstvo in izraženo veselje pristno. Ob koncu predstavitev so učenci povedali, da jim je bilo najbolj zanimivo izdelovanje iger. Všeč jim je bilo, ker so se lahko igrali in bili ustvarjalni. Skozi igro so se veliko naučili in razvijali svoje spretnosti.

Na športnem dnevu pa smo združili preteklost in sedanjost v ljubezni, igri in druženju. Učenci so utrdili pridobljeno znanje o najuspešnejšem slovenskem olimpioniku Leonu Štuklju ter ozavestili pomen vrednot: vztrajnost, disciplina, zdrav način življenja in izobrazba.

V športnem duhu so učenci igrali različne današnje in stare igre. Pridružili so se jim tudi starši, stari starši, krajani, predsednik KS Uršna sela, Milivoj Golić in predsednica KS Birčna vas, Majda Meštrič. Pripravili so enajst postaj z različnimi dejavnostmi (družabne in športne igre, stare igre, rajalne igre, plesna delavnica). V igrah so uživali tako obiskovalci kot učenci in učiteljice. Za še prijetnejše vzdušje so poskrbeli zvoki harmonik učencev Jureta in Tilna. Ob zaključku aktivnosti so učenci interesne dejavnosti Ustvarjalnice na igrišču šole pripravili krajši kulturni program, v katerem so predstavili še dve stari igri, prstno in rajalno ter predstavili potek projekta z Igro se krepim in veselim.

V nadaljevanju je vodja podružnice Vida Šter predstavila pomen ohranjanja kulturne dediščine in zdravega načina življenja, vse dejavnosti povezala z rastočo deklico Birčanko ter cilji Rastoče knjige. Poudarila je, da se otroci preko iger naučijo spretnosti, komuniciranja, opazovanja, upoštevanja sebe in drugih, iskanja rešitev, sklepanja, sproščanja, razvijanja domišljije; preko iger izražajo radovednost in s tem tudi veselje do življenja. Pomemben del igre ostaja tudi ustvarjalnost, užitek početi stvari ter vnašati vanje svoje želje, predstave pa tudi svoje stiske in strahove. Tako je igra vir sprostitve, zadovoljstva in samouresničevanja. Starše je pozvala, naj pustijo otrokom čas in prostor tudi za igre. Igre so bile in so še danes sestavni del otroštva, so del naše dediščine, zato naj ostanejo tudi v prihodnosti pomembna vrednota, ki jo je vredno spodbujati, razvijati in ohraniti.

Dejavnosti so zaključili s skupno telovadbo na šolskem igrišču, ki jo je vodila predstavnica iz šole zdravega življenja. Obiskovalci so si lahko v učilnici 5. razreda ogledali zanimivo in bogato razstavo starih iger in igrač. Ob tej priložnosti so prejeli priložnostno glasilo Z igro se krepim in veselim, ki ga bogatijo anekdote starih staršev, staršev in izdelki učencev.

Veseli smo, da so se obiskovalci odzvali v tako velikem številu in pri dejavnostih aktivno sodelovali. Skupaj smo preživeli pestro, sproščeno, aktivno sončno dopoldne. Posebej se zahvaljujemo gospodu Frenku Kulovcu za vodenje igre petanka, nekdanji učenki podružnice Jani Šter za izvedbo plesne delavnice in vaditeljici skupine Šola zdravja, Darinki Smrke, za aktiven zaključek skupnega druženja s predstavljenimi tisočimi gibi za telo.

Hvala vsem za tako prijetno vzdušje in aktivno sodelovanje. Na zaključnem dogodku našega projekta smo skupaj zagotovo uresničili eno od misli idejnega očeta Rastoče knjige, dr. Janeza Gabrijelčiča, ki je zapisal: »Naj ne mine dan, da ne bi naredil česa dobrega zase, za družino, za ožjo in širšo skupnost«.

Koordinatorica projekta Vida Šter

Galerija