Z ukradenim avtom čez mejo

8.10.2018 | 13:10

Foto: PMP Obrežje

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila Range rover. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled avtomobila ter med preverjanjem v policijskih evidencah ugotovili, da je bil Range rover ukraden v Bosni in Hercegovini. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Odnesel denar in nakit

V naselju Dobovo na območju Policijske postaje Novo mesto je v petek v večernih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je nakit in denar ter lastnike oškodoval za okoli tri tisoč evrov.

Ob električno ročno orodje

Na parkirišču na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na soboto nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila odnesel električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Škode za dva tisočaka

V Gorenji Nemški vasi je neznanec med 2. in 6. oktobrom odklenjene garaže odnesel dve motorni žagi, pet kardanov in električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2000 evrov.

Vlomil v hišo, a ničesar ukradel

V Šmarjeških Toplicah je včeraj popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Skrivala sta se v podvozju vlaka

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v petek med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo na podvozju vlaka našli skrita dva državljana Pakistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

72 tujcev nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med petkom in današnjim jutrom pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju krajev Zapudje, Stari trg, Tanča gora, Kanižarica, Sinji vrh, Gornji Suhor pri Vinici, Dragatuš, Brežice, Nova vas pri Mokricah in Obrežje izsledili in prijeli 72 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, državljani Pakistana, Sirije, Irana, Bangladeša, Alžirije, Libije in Irana, še niso zaključeni.

M. Ž.