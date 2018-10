Dijaki Srednje strojne šole pešačili v šolo

8.10.2018 | 12:50

Šentjernej – Novo mesto

Dolenjske Toplice – Straža – Novo mesto

Novo mesto

Evropski teden mobilnosti oz. Dan brez avtomobila smo na Srednji strojni šoli Šolskega centra Novo mesto v sodelovanju z Radom Trifkovićem – ETM Novo mesto letos obeležili na poseben način.

Skupini dijakov sta se skupaj s profesorji in ravnateljem Srednje strojne šole odpravili peš v šolo. Eno skupino je pot vodila iz Šentjerneja, drugo pa iz Dolenjskih Toplic preko Straže do Šolskega centra Novo mesto.

Naš slogan "Peš v šolo" smo vzeli čisto zares. Na pot smo se odpravili v zgodnjih jutranjih urah – še pred kikirikanjem petelina – in v šolo prišli "pravočasno". Za vseh 38 udeležencev je bila to posebna izkušnja predvsem zaradi dogajanja med potjo - postanki, kjer so dijake presenetili njihovi učitelji s toplim čajem, kavico, sendviči, belokranjsko pogačo, sladkorčki… Smeha je bilo na pretek že navsezgodaj zjutraj in ker se po jutru dan pozna, je bil petek zabaven in uspešen.

Med potjo smo se javili Radiu Krka, naš prihod v Novo mesto pa je posnel Vaš kanal. Našo idejo je s svojim prihodom podprl podžupan MO Novo mesto, Boštjan Grobler.

Na Šolskem centru nas je pričakal direktor David Štefan. Sledile so čestitke in ponovna pogostitev, nato pa veselo k pouku. Utrujenih nog in nasmejanih obrazov smo znova dobili potrditev, da je projekt Peš v šolo prava pot.

Sanja Ban, prof.

Alenka Brežnjak, uni. dipl. inž.

Galerija