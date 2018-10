Cesta in most čez reko ljubezni

8.10.2018 | 15:30

Krka, Gradiček - Mostovi in poti so tisto kar združuje in povezuje, to kar je oddaljeno, so dejali na občini Ivančna Gorica, kjer so povezali krajane Krke in Gradička. V celoti prenovljen kilometer dolg cestni odsek in prenovljen most čez »reko ljubezni«, kot mu zadnje čase pravijo krajani, so v uporabo predali minulo soboto. Občina je cesto od krške cerkve zavetnikov Kozme in Damijana do izvira Krke opremila še z javno razsvetljavo in prenovila vodovodni sistem, vse skupaj pa je stalo dobrih 400 tisoč evrov.

Gradiček, ki je poznan po izviru Krke in Krški jami, je zaradi prizorišč snemanja televizijske nadaljevanke »Reka ljubezni« v zadnjem letu posebej obiskan. Predvsem zato se je občina, kot so zapisali v sporočilu za javnost, odločila, da še izboljša cestno infrastrukturo in s projektom še dodatno poveže Krko z Gradičkom. »Če želimo ljudem ponuditi ogled Krške jame in izvira Krke, je potrebno urediti tudi infrastrukturo. Ta projekt se je kar nekaj časa pripravljal, a smo na koncu veseli, da sta cesta in most širša in bolj varnejša za obiskovalce, ki prihajajo v ta naš krški biser«, je dejal ivanški župan Dušan Strnad.

S prenovo sta zadovoljena tudi predsednik Krajevne skupnosti Krka Roman Mestnik in vodja gradbenega odbora Stane Podržaj, ki sta poudarila, da je to velika pridobitev za kraj in sam razvoj turizma v tem delu občine. V imenu izvajalcev se je občini za zaupanje, krajanom pa za potrpežljivost med gradnjo zahvalil direktor Komunalnih gradenj Viktor Dolinšek.

Novi pridobitvi je blagoslovil krški župnik Dejan Pavlin, v bogatem kulturnem programu so nastopili Krški rogisti, člani Mešanega pevskega zbora Krka, citrarka Ana Koželj, recitatorka Nina Strah ter Jaka Podržaj na harmoniki, za slastno pogostitev pa so poskrbele tamkajšnje gospodinje in Turistično društvo Krka, so še sporočili.

