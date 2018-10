Stanko bi rad dokončal naložbeni cikel

8.10.2018 | 14:15

Miran Stanko je v Krškem prvi javno naznanil svojo kandidaturo za župana. (Foto: B. B.)

Krško - Krški župan Miran Stanko se bo na novembrskih lokalnih volitvah kot kandidat SLS potegoval za svoj drugi (polni) mandat. Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, se je za kandidaturo odločil, ker želi dokončati investicijski cikel, ki se je začel ob njegovi prvi izvolitvi na nadomestnih županskih volitvah aprila 2012.

Kot je poudaril, bo občina v obdobju od njegove prve izvolitve pa do konca letošnjega leta izvedla za več kot 100 milijonov naložb. Med večjimi projekti tega obdobja je izpostavil krško obvoznico, ki bo končana v naslednjem letu, številne modernizacije občinskih cest, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, celovite in energetske sanacije večine osnovnih šol, prenovo vrtca v Leskovcu in nov vrtec v Brestanici.

V naslednjem mandatu bi Stanko rad zaključil investicijski cikel na področju šolstva in predšolske vzgoje. Med načrtovanimi projekti je omenil gradnjo novega vrtca na Senovem, gradnjo novega poslopja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, ki bi jo umestili v staro mestno jedro, na lokacijo, ki je bila svoj čas predvidena za Valvasorjevo knjižnico, ter novo podružnično šolo in vrtec v Velikem Podlogu. Napovedal je tudi obnovo telovadnice senovske osnovne šole in prenovo Doma XIV. divizije.

Največji zalogaj prihodnjega mandata bo bržkone širitev in dograditev Valvasorjeve knjižnice na območju kapucinskega samostana, ki bo predvidoma končana leta 2020, po dokončanju krške obvoznice pa bo občino čaka preureditev Ceste krških žrtev, ki bo prinesla tudi boljšo povezavo z naseljem Gora in okoliškimi vasmi.

Med prednostne naloge novega mandata Stanko uvršča še ureditev dnevnega centra za starejše in gradnjo varovanih stanovanj, urejanje namakalnega sistema na desnem bregu reke Save, ureditev odnosov z državo glede izplačevanja nadomestila, povezanega z NEK, krepitev posavske identitete ter uvedbo participatornega proračuna, poskusno že v prihodnjem letu.

B. Blaić