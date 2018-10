Korak naprej za Šentjernej!

8.10.2018 | 18:20

Franc Hudoklin je znova županski kandidat.

Šentjernej - Korak naprej za Šentjernej je slogan županskega kandidata Franca Hudoklina z liste SLS, nekdanjega dolgoletnega šentjernejskega župana - občino je vodil dve desetletji, vse od nastanka - ki se v boj za županski stolček podaja po štirih letih političnega mirovanja. Na volitve bo šel kot skupni kandidat strank SMC in DeSUS.

Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, želi nadaljevati z dobrimi projekti iz svojega zadnjega mandata, kandidira pa predvsem zato, »ker mi za Šentjernej in njegovo prihodnost ni vseeno in ker želje in pričakovanja ljudi dobro poznam.«

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): predsednik LO DeSUS Viktor Luzar, koordinator LO SMC Igor Kalin, Franc Hudoklin, tajnik SLS Jože Hrovat in voditeljica Jerca Božič Kranjec.

Če bo izvoljen, se bo Hudoklin, ki je bil zadnja štiri leta operater centralne čistilne naprave, najprej lotil dokončanja kanalizacijskega sistema, pri čemer želi sprejeti operativni plan in da bodo občani, ki ne bodo priključeni na javno kanalizacijo, imeli male čistilne naprave subvencionirane.

Med pomembnejšimi nalogami vidi izgradnjo betonskega mostu v Mršeči vasi, doma starejših občanov v Šentjerneju, pridobivanje vlagateljev za obrtno cono, plinifikacijo, izgradnjo kolesarskih stez in mladinskega centra, ter ureditev mnogih vasi in občinskega središča. Kot član SLS Hudoklin ne bo pozabil na kmeta, razvoj gasilstva in CZ, turizma, nujne so tudi spremembe in dopolnitve OPN-ja, saj občani pogrešajo nove zazidljive površine. Sedanje finančno stanje zaradi izrednega zadolževanja Hudoklin ocenjuje za zelo kritično, zato ga želi popraviti.

Če bo izvoljen, bo župansko funkcijo opravljal profesionalno.

Glede nove neodvisne liste, ki je nastala iz vrst dosedanjih petih SLS-ovih občinskih svetnikov in drugih, ki bodo imeli tudi svojega županskega kandidata, je Hudoklin dejal le, da to niti ni bilo presenečenje, saj so bili štiri leta stranka v stranki, žal mu je le, da se je to zgodilo tik pred volitvami. Po statutu stranke ne bodo več člani SLS-a.

Besedilo in foto: L. Markelj