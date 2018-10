Z vlaganji do novega optimizma

8.10.2018 | 18:45

Andrej Gerjevič (Foto: M. L.)

Na današnji novinarski konferenci so na strani liste Sonce sodelovali (z leve) Ferdo Pinterič, Uroš Škof, Andrej Gerjevič in Jure Pazdirc. (Foto: M. L.)

Dečno selo - V občini Brežice bo s svojim kandidatom za župana na letošnjih volitvah nastopila tudi Neodvisna lista Sonce, in sicer bo to Andrej Gerjevič. Gerjevič je gospodarstvenik in bo župan konkretnih projektov, kot so sporočili na današnji novinarski konferenci v Dečnem selu, kjer sta o dosedanjem delovanju in načrtih liste govorila predsednik Uroš Škof in član Jure Pezdirc, občinski svetnik v Brežicah.

V programu, iz katerega izhaja tudi županski kandidat Gerjevič, lista Sonce napoveduje ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada in gradnjo petdesetih stanovanj za mlade in mlade družine. Za stanovanjsko gradnjo bodo uporabili območje nekdanje Tovarne pohištva Brežice.

Druga programska točka se nanaša na problematiko, o kateri Gerjevič pravi tako: "Zakaj najbolj prometna cesta med Pohanco in Brežicami nima pločnika za pešce in kolesarske steze?"

S to cesto je po njegovem povezan problem sedanjega križanja ceste in železnice v isti ravnini. V zvezi s tem Gerjevič napoveduje gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice v Brezini v Brežicah. V zvezi s premostitvami obljublja tudi most za pešce in kolesarje med trgovino in sosesko Trnje, se pravi most nad južno mestno vpadnico.

Občina bo uredila še nove gospodarske cone in o tem obsežno obveščala morebitne vlagatelje, kajti vlaganje vrača optimizem in prinaša razvoj, poudarja Gerjevič. Občina bo na vsem svojem območju zagotovila najbolj zmogljive komunikacijske povezave, in to vsem gospodinjstvom. V občini bo začel delovati podjetniški inkubator. Občina bo vlagala v športni turizem, napoveduje lista Sonce, ki obljublja ureditev in gradnjo športnega nogometnega parka na obstoječem nogometnem igrišču in gradnjo atletskega parka na obstoječi lokaciji.

Turizem v občini je za listo glavno zaposlitveno področje. Zato napoveduje ustanovitev izobraževalno turistično podjetniškega centra ter povezovanje ponudnikov v turizmu in fakultete za turizem in skupen marketinški nastop v okviru turističnega grozda Brežice.

M. L.