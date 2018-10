Delavec padel z objekta

8.10.2018 | 19:10

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Popoldne ob 16.44 je na Podbevškovi ulici v Novem mestu delavec padel z gospodarskega objekta. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

J. A.