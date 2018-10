Generalni direktor direktorata za ustvarjalnost v Zavodu Novo mesto

8.10.2018 | 21:30

Generalni direktor direktorata za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo Igor Teršar, župan Gregor Macedoni in direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes popoldne se je na delovnem obisku v Novem mestu v tukajšnjem Zavodu Novo mesto mudil generalni direktor direktorata za ustvarjalnost Ministrstva za kulturo Igor Teršar, ki se je ob tej priložnosti sestal z vodstvom zavoda in zaposlenimi na področju kulture in z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem.

Po sestanku je v kratki izjavi za javnost povedal: "Direktor in sodelavci zavoda so mi predstavili programe za to sezono. Prav danes začenjajo z gledališkim abonmajem, enim od štirih pomembnih abonmajev. Resda imata glasbeni in gledališki abonma dolgoletno tradicijo, vendar so vsebine vseh štirih abonmajev zelo kakovostne tako za področje kulturnoumetnostne vzgoje kot za razvoj sodobnih tokov, tako da ima Kulturni center Janeza Trdine neko posebno vlogo tudi v slovenskem prostoru, saj odpira neka nova polja kulture, kar je izjemno pomembno za sodobno umetnost."

Na vprašanje o možnostih, da bi država prispevala k posodobitvi Kulturnega centra Janeza Trdine, ki med drugim nujno potrebuje dograditev dvorane z zaodrjem, je Teršar odgovoril: "Pred mnogimi leti je bil v veljavi tako imenovani kulturni tolar, s katerim se je na področju kulturne infrastrukture kar veliko naredilo, zadnja leta pa ni bilo sredstev za nujne investicije v kulturi. Nov kulturni minister Dejan Prešiček je na portalu Demokracija objavil nov zakon in trenutno se zbirajo pripombe, da bi se lahko vložile naprej v proceduro."

Direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar je po sestanku povedal: "Zelo sem vesel, da nas je obiskal generalni direktor Teršar, ki dejansko zelo dobro pozna razmere v slovenski kulturi tudi v Novem mestu v samem kulturnem centru. Seznanili smo ga s tekočo abonmajsko sezono in veseli bomo, da jo bo ravno on danes otvoril. Imamo zelo dobre številke. Novost je ta, da ima vsak abonma svojega pokrovitelja, na kar smo posebej ponosni. Gospod Teršar nas je opozoril na določene ukrepe ministrstva, ki jih v glavnem še pričakujemo, ker je minister šele dobro zavihal rokave. Dogovorili smo se za eno zelo direktno povezavo in bomo res iz prve roke zvedeli vse, kar se bo novega dogajalo in kar bo na voljo nam, ki smo neko regijsko kulturno središče za sam razvoj."

I. V.