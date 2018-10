Kradel vpričo lastnice

9.10.2018 | 09:15

Matjaž Lunder

Novo mesto - V zgodnjih jutranjih urah je Novomeščanka zaslišala, da je nekdo odprl vhodna vrata. Stopila je v predsobo in – sodeč po postavi – sklepala, da je prišel sin, a se je zmotila; obiskal jo je vlomilec, ki je vpričo nje preiskal prostore in ji ukradel ključe, denarnico z dokumenti ter bančno kartico s PIN-kodo.

Biološke sledi na rokavici, ki jo je vlomilec uporabil in odvrgel blizu njenega stanovanja, pripadajo Matjažu Lundru, 42-letniku, ki je začasno prijavljen na Ježnem Vrhu pri Litiji. Sicer je na prestajanju kazni v zaporu na Dobu. Zaradi tatvin so ga namreč že obsodili na šest let in tri mesece zapora, zdaj pa je novomeško tožilstvo proti njemu spisalo še eno obtožnico zaradi omenjene tatvine.

Tiste marčevske noči leta 2016 je gospa, ki se je iz oči v oči soočila z vlomilcem, dokazala, da je zelo pogumna. Tožilstvo mu očita, da je najprej poskušal vlomiti skozi garažna vrata, a ni šlo, zato se je lotil vhodnih, pri čemer je bil uspešen. Lastnica ga je v dobri veri, da je prišel sin, celo klicala, a ni dobila odgovora. Ko je šel mimo nje, jo je odrinil. Takrat je spoznala, da njen nočni obiskovalec ni prišel z dobrimi nameni in da niti slučajno ni sin. »Kaj iščeš?« ga je spraševala, a odgovora ni bilo.

Najprej je pregledal spalnico, potem še kuhinjo. Z eno roko si je svetil s svetilko, z drugo si je obraz pokrival z ovratnikom. Prestrašena ženska je odprla spalnično okno in klicala na pomoč. Hitro je pograbil ključe in denarnico, v kateri je imela 13 evrov, dokumente in bančno kartico s kodo, ter izginil v noč.

Ni izgubljal časa, še v Novem mestu je na bankomatu opravil tri dvige in račun lastnice osušil za 270 evrov. Ko je nekaj ur pozneje poskušal dvigniti gotovino še na bankomatu v Vodicah, je ostal praznih rok, saj je lastnica o kraji obvestila banko, zato je bankomat kartico zadržal.

Na predobravnalnem naroku, na katerem je okrožna državna tožilka Renata Brodarič Trentelj ob priznanju krivde predlagala eno leto in osem mesecev zapora, je bil Lunder zelo redkobeseden: »Ne priznam krivde po obtožbi,« je rekel.

Njegov zagovornik pa je predlagal, da se med sojenjem razišče, kako lahko pride biološka sled na rokavico in koliko časa lahko tam ostane. Sicer Lundra ni obremenila samo rokavica, kajti tudi posnetek nadzorne kamere na novomeškem bankomatu ne govori njemu v prid.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 27. septembra 2018.

Janja Ambrožič