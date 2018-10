Gasilci pomagali onemoglemu

9.10.2018 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Sinoči ob 20.00 uri so v ulici Šmihel v Novem mestu gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu, pomagali dvigniti in prenesti starejšo onemoglo osebo na posteljo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 1;

- od 11.30 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE2;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GLAVARJEVA, na izvodu JURČIČEVA ULICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRUSNICE;

- od 10.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Raka šola danes med 6:15 in 6:40 uro, med 14:40 in 15:00 uro na območju TP Celine Raka med 6:45 in 7:20 uro, med 14:05 in 14:30 uro na območju TP Raka-Vinji vrh in Vrh Videm, med 7:30 in 14:00 uro na območju TP GLAKE izvod GRIČAR, PROTI GOZDU med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP REŠTANJ 2 izvod BELO PROTI MALI KAMEN med 8:30 in 13:00 uro, na območju TP KRŠKA VAS 2 izvod SPOMENIK med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.