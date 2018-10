Po avtocesti 6 kilometrov v nasprotno smer, zdaj ostala brez izpita

9.10.2018 | 11:15

Marija Kovačič je obžalovala svojo napako

Novo mesto - Avgusta je Slovenijo obkrožil posnetek Darsovih nadzornih kamer, na katerem je danes 79-letna Novomeščanka Marija Kovačič po avtocesti šest kilometrov vozila v nasprotno smer, od priključka Novo mesto-zahod do počivališča Starine, in tako ogrožala vozila, ki so peljala proti Ljubljani. Zadeva je svoj epilog dobila na novomeškem okrajnem sodišču.

Obtožni predlog, ki ga je predstavila tožilka Renata Brodarič Trentelj, Kovačičevi, ki doslej še nikoli ni bila kaznovana, očita kaznivo dejanje nevarne vožnje.

"Če krivdo priznate, predlagam pogojno obsodbo 10 mesecev zapora v preizkusni dobi treh let in varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja za tri leta," je rekla tožilka. Tako je postalo jasno, da tožilstvo v tem primeru ne predlaga zgolj začasne prepovedi vožnje vozil B kategorije, ampak odvzem izpita in po treh letih ga Kovačičeva lahko gre ponovno delat.

Obdolžena ni bila najbolj zadovoljna s predlogom, saj je očitno upala, da bo še vedno lahko obdržala izpit vsaj za krajše vožnje.

"Punca, pazi zdaj!"

V svojem zagovoru je med drugim povedala, da ko je skrenila, se prvi hip še ni ustrašila, ampak zbrano vozila naprej.

Levo ali desno?

"Takoj sem ugotovila, da sem storila veliko napako. Rekla sem si: Punca, pazi zdaj, da ne umreš ali še huje, da ne narediš kaj hudega komu drugemu, mladi družini, staršem, otrokom. Še sreča, da ni bilo veliko prometa. Bila sem zelo zbrana, vozila sem počasi, nasproti vozeča vozila so se mi umikala, nekateri so mi trobili. Vedela sem, da bodo tisti, ki so me videli, poklicali policijo."

Če voznik ugotovi, da je zapeljal na nasprotno smerno vozišče avtoceste, naj ustavi vozilo (po možnosti zunaj vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih udeležencev). O tem naj takoj obvesti tudi policiste, ki bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje vozila in varnost ostalih udeležencev v prometu

Tako je po prehitevalnem pasu vozila šest kilometrov, do počivališča Starine. Tam so jo pričakali možje postave.

Pojasnila je, da je bila tistega dne neprespana, do avtoceste pa je šla zato, ker je tam hotela pričakati znanca, ki je bil namenjen k njej in še nikoli ni bil v Novem mestu.

Zaslišali so več prič, ki so se tistega sobotnega jutra soočili s smrtno nevarno situacijo.

Sodnica Andreja Beg je sledila predlogu tožilstva. "Povzročili ste ogromno nevarnost. Po avtocesti ste vozili v nasprotno smer po prehitevalnem voznem pasu, kjer so praviloma hitrosti višje kot na voznem. Zgolj temu, da promet ni bil gost, je pripisati, da ni prišlo do nesreče s hudimi posledicami. Vaša reakcija ni bila prava, treba bi bilo reagirati drugače. Ob dejstvu, kaj se je dogajalo, je na mestu odvzem vozniškega dovoljenja," je na kratko sodbo komentirala sodnica in Kovačičevi, ki je na sodišče prišla brez zagovornika, povedala, da se na sodbo lahko pritoži.

Tekst in foto: Janja Ambrožič