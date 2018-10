Gasilec Milan danes stotič daroval kri

9.10.2018 | 10:15

Milan Goršin je danes kri daroval stotič, dekleta in fantje okoli njega pa prvič. Čestitke vsem!

Kot gasilec, pravi, se je navajen odzvati klicu na pomoč.

Predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut, krvodajalec jubilant Milan Goršin, vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimec in Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

Novo mesto - Milan Goršin iz vasi Križe v KS Mali Slatnik je zgodaj zjutraj v novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost že stotič sedel na krvodajalski stol. Ob tem je skromno povedal, da še sam ni natanko vedel, kolikokrat se je že odločil za to humanitarno gesto, tako da ga je klic sekretarke iz Rdečega križa prijetno presenetil. »Vedel sem, da sem blizu stotici, kolikokrat natanko sem že dal kri, pa niti ne,« je povedal med čakanjem na predhodni zdravniški pregled.

Goršin je kri prvič daroval kmalu po polnoletnosti, k temu pa ga je spodbudil pozitiven odnos do krvodajalstva v kolektivu tedanjega Novoteksa, ko je veliko krvodajalcev spoznal med sodelavci in sodelavkami. »Odnos do krvodajalstva je bil takrat bolj spodbuden. Še najlepše nam je bilo v tedanjem Novotermu pod Krko, ko smo dobili dva dneva dopusta in so nas nagradili še s kakšnim izletom. Z leti se je to spremenilo in kasneje sem v Ursi že težje našel ustrezen dan za odvzem,« je priznal 59-letnik, ki je trenutno na čakanju, sicer pa ga do upokojitve čaka še kakšno leto in pol. Ali bo še nadaljeval s krvodajalstvom, ni vprašanje, je odvrnil in dodal, da dokler mu bo to dopuščalo zdravje. To mu k sreči že dobro služi, sicer pa je za dobro kondicijo med drugim skrbel z igranjem nogometa. »Nehal sem pri 56 letih,« je dodal v smehu.

Pri tem plemenitem poslanstvu ga podpirajo tudi domači, žena Martina, hčerki Vesna in Renata ter sin Marko, ki je tudi sam že krvodajalec. »Nisem ga kaj veliko nagovarjal k temu, je pa res, da je v meni mogoče videl zgled,« pravi Milan.

V vseh teh letih je kri daroval tudi po trikrat ali štirikrat letno, večkrat se je odzval klicu ob pomanjkanju. »Moja krvna skupina je 0+ in navajen sem pomagati, ko me pokličejo. Tudi kot gasilec se moram hitro odzvati na klice na pomoč, tak pač sem,« je še povedal Goršin, ki je že 23 let tudi predsednik PGD Potov vrh-Slatnik. »Še lani sem tekmoval kot član B ekipe, sedaj sem med veterani, za gasilstvo pa sem navdušil tudi veliko mladih.«

»Ko kri daruješ prvič, je mogoče prisotnega nekaj strahu, saj ne veš povsem, kako bo. Ampak pri meni ni bilo nikoli nobenih težav, prej nasprotno, dobro počutje, zato bi vsem svetoval, da premagajo ta prvi strah, saj potem res ni več težav,« je še povedal o krvodajalstvu, za katerega se je odločil predvsem zato, da lahko pomaga drugim, sam ali njegovi bližnji pa darovane krvi k sreči nikoli niso potrebovali.

Po današnjem jubilejnem odvzemu sta mu čestitala predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut in vodja Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Mojca Šimec. Vse zbrane pa je razveselil pogled tudi na kopico dijakov in študentov, ki so danes kri darovali v okviru akcije Častim pol litra in jubilant Goršin se je na našo željo fotografiral s skupinico, ki je na isti dan kri darovala prvič. Le koliko od njih, se bo lahko čez leta pohvalilo s stotim odvzemom?

Tekst in foto: Mirjana Martinović