Razcvet je možen, vemo, kako do njega

9.10.2018 | 14:20

Brežiški županski kandidat SMC Igor Zorčič (drugi z desne) na današnji novinarski konferenci. Z njim so (z leve) člani stranke Stanko Tomše, Stanka Preskar in Darko Udovič. (Foto: M. L.)

Brežice - Igor Zorčič bo kandidat SMC za župana občine Brežice na letošnjih volitvah, je sporočil na današnji novinarski konferenci v strankini poslanski pisarni v Brežicah.

Peto leto sem poslanec v državnem zboru. V tem času sem navezal precej stikov, kar bi mi koristilo pri vodenju občine, ki je potrebna razvoja. Brežice niso več, kar so bile v preteklosti. Kar nekaj podjetij, med temi Vino, Pohištvo, livarna v Dobovi, ne obratuje več. V brežiški občini ni novih delovnih mest. Kar 4.000 ljudi se iz naše občine vozi vsak dan na delo v druge občine sosednje in ostale. Sedanja lokalna oblast vodi občino brez vizije, Zorčič navaja med razlogi, zaradi katerih kandidira za župana občine Brežice.

Njegov in strankin program, s katerim se podaja na volitve postavlja v ospredje gospodarstvo. V to spada tudi razvoj poslovne cone Feniks in podpora občina podjetništvu, tudi t. i. start-up podjetjem. Kandidat napoveduje stanovanja za mlade in zagotavljanje možnosti starejšim, da več ne odhajajo v domove na Hrvaško. V turizmu bodo po zgledu Podčetrtka povezali vodilno podjetje z mestom Brežice in s ponudniki v vsej občini, zaživel bo grad Pišece. V kulturnem dogajanju bodo dali pomembnejše mesto festivalu Seviqc Brežice. Direkcija za infrastrukturo bo morala obnoviti sedanji most čez Savo, preden bo ta prešel v roke občine Brežice.

M. L.