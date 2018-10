Rokometni trener obiskal pišeško šolo

9.10.2018 | 12:10

Pišece - V sklopu tedna otroka smo v sredo, 3. oktobra, na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece gostili rokometnega trenerja Klemna Mlakarja, ki je sicer še igralec Rokometnega kluba Krško, hkrati pa trener brežiških in krških rokometašev.

Za mlajše učence naše šole je pripravil poligon v šolski telovadnici, učenci 5. in 6. razreda pa so se pomerili v igri na zunanjem igrišču. Klemen je pohvalil teoretično in praktično znanje naših učencev. Po obisku pri nas je že odhitel na trening v Krško.

Hvala, Klemen, bilo je zabavno, poučno, predvsem pa aktivno.

Alenka Cizel, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Galerija