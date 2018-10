Frizerka šolarjem naredila nove frizure

9.10.2018 | 12:20

Globoko - Čeprav je teden otroka letos namenjen igri in prostemu času, smo se v oddelkih podaljšanega bivanja odločili, da medse povabimo frizerko Jano in preizkusimo, kako dobro ji gre igra z našimi lasmi.

Najprej nam je pokazala vse pripomočke, ki jih je prinesla s seboj, nato pa pokazala, kako postriže lase. Učiteljica Alenka je bila prvi model. Nato je kmalu nastala dolga vrsta otrok, ki so želeli iti domov malce polepšani. Deklice so tako dobile kitke, čopke, fantje gel in špičke, vsi pa barvne pramene. Nad novimi frizurami so bili navdušeni tudi njihovi starši.

Hvala Jani, ker si je vzela čas in hkrati dokazala, da je poklic frizerke kar naporen. V 90 minutah je polepšala veliko število otrok.

Alenka Cizel, OŠ Globoko

