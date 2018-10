Občina Črnomelj s certifikatom Mladim prijazna občina

9.10.2018 | 12:30

Vir: Občina Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj, ki je septembra oddala vlogo za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, je včeraj prejela sklep, da je med prejemniki certifikata za obdobje od 2018 do 2022. Ta potrjuje, da izpolnjujejo kriterije v vseh prednostnih področjih glede mladih, so sporočili iz črnomaljske občinske uprave.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Ti so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih, oseb, starih od 15 do vključno 29 let, v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih, na navedli v sporočilu za javnost.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov poseben poudarek namenjajo področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, izobraževanje, mobilnost, zaposlovanje, stanovanjski politiki, informiranju mladih, mladinskemu organiziranju in sodelovanju v skupnih projektih, so še dodali na občini.

M. Ž.