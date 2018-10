Obiskali televizijsko hišo Vaš kanal

9.10.2018 | 12:40

Dolenjske Toplice, Novo mesto - V ponedeljek, 8. oktobra, smo se učenci iz ŠNO-ja odpravili na ogled televizijske hiše Vaš kanal.

Vaš kanal je televizija, ki pokriva celotno jugovzhodno Slovenijo (22 občin). Tja smo se odpeljali z minibusom. Na Vašem kanalu so nas lepo sprejeli in na kratko predstavili, kaj bomo delali. Najprej so nas odpeljali v studio, kjer snemajo vse oddaje na tem programu. Novinar Marko Mesojedec nam je predstavil delo voditelja. V tem delu smo se lahko preizkusili tudi sami. Razložili so nam, kako uporabljajo in kako spreminjajo ozadje ob snemanju. Potem so nam razkazali prostor, kjer skrbijo, da se slika sploh pojavi. Pokazali so nam tudi, kako nadzorujejo zvok ter sliko. Naslednji prostor, ki smo ga obiskali, je bila montažna soba. V tej sobi urejajo besedila ter različne prispevke. Pokazali so nam tudi bralnico, kjer snemajo zvok; tam smo se preizkusili tudi sami. Na koncu pa so nam predstavili, koliko ljudi mora sodelovati, da lahko naredijo en prispevek.

Potem pa smo se poslovili in se z minibusom odpeljali nazaj do šole.

Anže Čelič, 8. b, OŠ Dolenjske Toplice