Padel s sedmih metrov; zasegli dva kilograma konoplje in 170 sadik

9.10.2018 | 13:35

Nasad konoplje v okolici Novega mesta. (Foto: PP Novo mesto)

Foto: PP Novo mesto

Včeraj nekaj pred 17. uro so bili novomeški policisti obveščeni o nesreči pri delu v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 26-letni moški opravljal dela pri gradnji objekta. Pri hoji po gradbenem odru je stopil na ploščo, ki se je zlomila, moški pa je padel z višine skoraj sedmih metrov. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Zasegli prepovedano konopljo

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v zadnjih dneh v okolici Novega mesta zasegli več sadik prepovedane konoplje in posušeno konopljo. Pridobili so odredbe sodišča in opravili več hišnih preiskav. V petek so opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 47-letnega osumljenca in v počitniški hiši v okolici Novega mesta našli ter zasegli okoli dva kilograma posušenih rastlinskih delcev konoplje. Ob počitniški hiši so odkrili še nasad, kjer je osumljenec gojil prepovedano konopljo.

Včeraj so opravili hišno preiskavo v okolici Mirne Peči, in sicer pri 37-letni osumljenki in 37-letnemu osumljencu. V objektu so našli dva prirejena prostora za gojenje prepovedane konoplje. Zasegli so opremo za gojenje in 170 sadik konoplje. Po zaključenih preiskavah bodo osumljence ovadili zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Odnesel blagajno

Na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice je nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel manjšo kovinsko blagajno. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Izmaknil priključka

Na parkirnem prostoru na Senovem je med petkom in ponedeljkom neznanec z delovnega stroja izmaknil priključka - zajemalno žlico in udarno kladivo. Lastnika je oškodoval za 3.000 evrov.

Spravil se je na društvo

Med nedeljo in ponedeljkom je v okolici Trebnjega nekdo vlomil v prostore društva in vzel manjšo kovinsko blagajno z denarjem. Z vlomov in tatvino je povzročil za 3.000 evrov škode.

Prijeli 11 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v na območju krajev Zapudje, Stari trg ob Kolpi, Vrhovci, Stara lipa, Mali Nerajec, Črnomelj in Dobova izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Afganistana, Sirije, Pakistana, Alžirije in Bangladeša še niso zaključeni, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Foto: PP Ribnica

Prevažal 136 vrečk konoplje

Tudi na območju PU Ljubljana so imeli policisti v minulih dneh polne roke dela na račun drog. Ribniški policisti so minulo sredo pri 19-letnem vozniku osebnega vozila odkrili skupno 136 samozapiralnih PVC vrečk, v katerih je bila prepovedana droga konoplja rastlina, skupno okoli 200 gramov. Vozniku so policisti za nujno potreben čas odvzeli prostost in v nadaljevanju na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, pri kateri so našli in zasegli še tablete in snovi, za katere sumijo da vsebujejo prepovedane snovi. Slednje bodo analizirali v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. Zoper 19-letnika bo po vseh zbranih obvestilih podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Minuli petek so policisti PP Ribnica na podlagi odredbe sodišča opravili še eno hišno preiskavo, in sicer pri 20-letniku v okolici Ljubljane. Zasegli so približno 100 gramov prepovedane droge konoplje rastline, tehtnico za natančno tehtanje, mobilni telefon ter več samo zapiralnih PVC vrečk. Po vseh zbranih obvestilih bodo tudi zoper 20-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

J. A.

Galerija