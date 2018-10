Bibliobus prvič v Starem trgu ob Kolpi

9.10.2018 | 13:20

Stari trg ob Kolpi - V petek, 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev in ob zaključku Tedna otroka, smo v Starem trgu ob Kolpi doživeli prav poseben dan. K nam je namreč prvič pripeljal bibliobus - Potujoča knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Na ploščadi pred gasilskim domom smo se zbrali učenci, otroci iz vrtca in spremljevalci, pridružilo pa se nam je tudi nekaj krajanov.

Velik sodoben bibliobus je z barvito in pisano zunanjo podobo takoj pritegnil našo pozornost. S prisotnostjo in nagovorom so nas razveselili tudi posebni gosti: direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič in vodja oddelka Mreže krajevnih knjižnic Irena Muc, direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić in županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič. Slednja nam je obljubila, da bo bibliobus kmalu redno prihajal v Stari trg, otroci pa so ji obljubili, da bodo radi brali in si prihajali izposojat knjige v potujočo knjižnico skupaj s starši in starimi starši.

Predno smo vstopili v bibliobus, nas je knjižničarka Knjižnice Črnomelj Breda Kočevar z lepo besedo o knjigi prijazno spodbudila, da smo prisluhnili še kratkemu kulturnemu programu. Učenci kulturno-umetniškega krožka so prebrali svoje pesmi in razmišljanja o knjigi in branju, najmlajši iz prvega triletja pa so zapeli pesem Lisička je prav zvita zver. Potem nas je knjižničar Luka Mežan povabil med knjižne police in - uau! Bibliobus nas je navdušil z notranjo opremo in bogatim knjižničnim gradivom. Izvedeli smo, da se na 110 metrih knjižnih polic nahaja skoraj 8000 knjig. Z velikim zanimanjem smo brskali po knjigah in čas ogleda potujoče knjižnice je vse prehitro minil. Knjižničar Luka nam je pokazal še, kako delujejo premične stopnice oziroma dvigalo, da je potujoča knjižnica dostopna tudi gibalno oviranim osebam.

Poslovili smo se od prizadevnih gostiteljev in pomahali potujoči knjižnici, ki je nadaljevala potovanje v sosednjo Vinico. Sedaj pa že komaj čakamo, da bo bibliobus vsak mesec pripeljal v Stari trg. To bo pomembna pridobitev tako za šolo kot tudi za kraj in celotno Polansko dolino ob Kolpi.

Marija Volf, foto: Danica Petric,

OŠ Stari trg ob Kolpi