Dve uri kot gibalno ovirani po središču mesta

9.10.2018 | 16:30

Novo mesto - Člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so včeraj s člani društva Est=etika na invalidskih vozičkih preverjali prehodnost javnega prostora in dostopnost javnih ustanov ter njihovih storitev za gibalno ovirane obiskovalce ali prebivalce Novega mesta. »Krožna pot od parkirišča za invalide na Novem trgu preko Rozmanove in Glavnega trga ter nazaj preko Sokolske in Prešernovega trga je razkrila marsikatero fizično oviro, ki osebam na vozičkih onemogoča samostojno uporabo javnih odprtih površin ter dostope v stavbe in posledično uporabo javnih programov,« je ob tem povedala Natalija Zanoški iz društva Est=etika in nadaljevala, da se osebe v invalidskih vozičkih na relacijah, ki ostalim vzamejo mogoče 15 minut hoje, ukvarjajo le z eno samo mislijo: kako in ali bodo lahko prišli čez vse robnike, klančine in nepravilnosti v tlakih. Vsaka, še tako majhna razlika v višini tal namreč terja velik fizični napor, kar nekajkrat podaljša čas poti, nekatere storitve pa so zaradi stopnic za invalide preprosto nedosegljive. »Zato se običajno niti ne odločijo za obisk mestnega jedra,« je še dodala po pogovoru s člani društva paraplegikov.

Pregled dostopnosti javnega prostora ter stavb in njihovega programa preko neposredne izkušnje je ena izmed delavnic zbiranja pobud z lokalnimi invalidskimi društvi, ki ga društvo Est=etika izvaja v okviru projekta Široko zaprte oči, inkluzivni prostori Novega mesta. Poleg društva paraplegikov v njem sodelujejo še Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine ter Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto.

V sklopu projekta bo Est=etika med drugim organizirala še strokovni seminar za javne ustanove in njihove zaposlene (Zavod Dostop), alternativni sprehod po Novem mestu za otroke in širšo javnost, manjšo oglaševalsko akcijo ter izdelala prve tipne usmerjevalne table za slepe in slabovidne za KC Janeza Trdine.

»Sredstva za izvedbo projekta, katerega namen je ozaveščanje in izobraževanje širše in strokovne javnosti ter otrok o problematiki dostopnosti javnega prostora in ustanov ter njihovih informacij in storitev za vse uporabnike, smo pridobili na javnem razpisu za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2018 ministrstva za okolje in prostor,« je povedala Viktorija Tekstor iz omenjenega društva in zaključila: »Okoli nas je veliko ljudi s posebnimi potrebami. Tudi naša odgovornost je, da omogočimo vsem enakopraven dostop do informacij in storitev.«

M. M., foto: Boštjan Pucelj