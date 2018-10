Dedki so pripovedovali…

9.10.2018 | 13:30

Pišece - V sklopu letošnjega Tedna otroka z naslovom Prosti čas smo v torek, 2. oktobra, v našo družbo povabili babice in dedke. Obiska so se udeležili trije dedki, ki so nam pripovedovali o svojem otroštvu oz. o njihovem preživljanju prostega časa.

Izvedeli smo, da so v šolo hodili peš, tudi po nekaj kilometrov, da so imeli v šoli samo eno žogo in da so imeli veliko manj časa za igro kot današnji otroci, saj so morali veliko delati.

Najraje so se igrali igri »podiranje kozla« ter »stara škatla« za kateri niso potrebovali igrač, oziroma so si jih naredili sami iz naravnih materialov.

Obisk je bil izredno sproščen, učenci so z zanimanjem poslušali prigode in pripovedke dedkov in se jim ob odhodu prisrčno zahvalili.

Urška Tomše, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece