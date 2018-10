Pester in aktiven Teden otroka v Pišecah

9.10.2018 | 13:40

Pišece - Četrti dan v Tednu otroka smo preživeli ustvarjalno. Učenci so namreč izdelovali družabne igre. Sami so izdelali igralne plošče ter nato pripravili zanimive ter izvirne kartice z vprašanji. Pri izdelovanju in ustvarjanju so imeli popolnoma proste roke, kar je učencem predstavljajo še večji užitek izdelovanja. Nastali so res lepi izdelki, oziroma privlačne in uporabne družabne igre.

Peti dan pa smo preživeli v naravi. Odpravili smo se namreč na pohod do pišeškega gradu. Na poti smo prav tako nabirali različne jesenske plodove, katere bomo uporabili pri naslednjem jesenskem ustvarjanju.

Letošnji Teden otroka je uspešno za nami, zato se že veselimo in z veseljem pričakujemo prihodnjega.

Urška Tomše, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

