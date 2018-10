Ob ogledu tega videa boste čutili mravljince po celem telesu!

9.10.2018 | 15:00

Danijela Martinovič

Praznovanje Aktualovega rojstnega dneva je vsako leto nepozabno. Oglejte si nor trenutek, ko je z Danijelo pela cela dvorana.

Ena izmed najbolj poslušanih radijskih postaj pri nas - Radio Aktual, vsako leto obeležuje svoj rojstni dan, na katerega povabi zveneča imena slovenske in hrvaške glasbe ter skupaj z najboljšimi in najbolj zvestimi obiskovalci, poskrbi, da je fešta vsako leto bolj odmevna, bolj glasna in še bolj nepozabna!

Deveti rojstni dan je z nami praznovala tudi ena in edina, hrvaška pop diva Danijela Martinović, ki je s svojo karizmo ter simpatičnostjo popolnoma prevzela občinstvo, ki je v en glas prepevalo skupaj z njo. Prelep trenutek je ujel tudi naš snemalec in vabimo vas, da si ga ogledate tudi sami.

Danijela ft. Petar Grašo