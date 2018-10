Teden otroka pri Ringarajčkih

9.10.2018 | 14:00

Novo mesto - Letošnji Teden otroka je posvečen prostemu času. Kako vendar prostemu času, saj ga imajo prav otroci vendar največ, boste porekli... Toda žal odrasli prevečkrat usmerjamo njihovo igro ali pa v čas, ki naj bi bil namenjen le-tej, določimo druge dejavnosti.

Zato smo se strokovne delavke Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja odločile, da bo Teden otroka posvečen predvsem spontani igri in pravljicam, pri čemer so naši Ringarajčki izredno uživali. Privoščili smo si pravljično čajanko, se razvedrili ob petju in glasbi, se razgibali na poligonu, ogledali smo si tudi lutkovno predstavo Važič jež, za igrače pa so nam služili tako naravni kot odpadni material.

Dragi bralci, bodite igrivi tudi vi in dobro izkoristite prosti čas za druženje z otrokom, za to ni nikoli škoda časa….

Vesna Vidrih, ZDV Ringa raja

