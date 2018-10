Dijaki in študenti častili pol litra

9.10.2018 | 17:50

Skupaj je na krvodajalsko akcijo prišlo kar 110 dijakov in študentov. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK) se je pridružilo tudi jesenski vseslovenski študentski krvodajalski akciji »Častim pol litra« ter darovanju te življenjsko pomembne tekočine včeraj in danes povabila dijake in študente. Obisk jih je prijetno presenetil in navdušil, saj še nikoli niso zabeležili tako velikega števila.

»Skupaj jih je prišlo kar 110, od tega 79 dijakov iz večine novomeških srednjih šol, od študentov pa so bili tudi tokrat v največjem številu prisotni iz Fakultete za zdravstvene vede, prišlo jih je 22. Večina jih je kri darovala prvič, bili so korajžni in veseli, da lahko pridobijo tudi to izkušnjo in pomagajo drugim. Kar nekaj pa se jih je razveselilo, ko smo jim povedali, da imajo prost dan,« je bila zadovoljna Mateja Šlajkovec iz OZRK.

Dodala je, da je lepo, ko vidiš, da je tudi mladim ljudem mar za druge, da radi dajo delček sebe in rešijo tiste, ki pomoč potrebujejo. V želji, da ostanejo krvodajalci tudi naprej, da poskusijo znova, če jim tokrat ni uspelo, vsem udeležencem želijo, da uspešno nadaljujejo oz. zaključijo šolanje in v vrste krvodajalcev povabijo še kakšnega svojega znanca, da se bo krog mladih humanitarcev še naprej širil.

M. Ž.