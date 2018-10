Verižno trčilo pet osebnih vozil

9.10.2018 | 18:50

Ob 6.45 je na cesti Mokronog–Boštanj, pred naseljem Jelovec, občina Sevnica, verižno trčilo pet osebnih vozil. Gasilci PGD Sevnica so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, posuli iztekle motorne tekočine, očistili cestišče, nudili pomoč vlečni službi ter usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob Savi našel minometno mino

Ob 13.31 je na Savski cesti v Sevnici občan pri zemeljskih delih na brežini reke Save našel minometno mino, kalibra 50 mm, nemške izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja varno uskladiščila.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8. do 10. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 10.30 do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- od 8. do 9. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANČEVJE;

- od 10. do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE 2, TP DOBRAVA-HENČEK, TP DALJNI VRH, TP DALJNI VRH 2;

- od 12. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, TP MUHABER.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri od 13. do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Pošta.

Elektro Ljubljana d. d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, na izvodu SELCE LEVO- PROTI CERKVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.