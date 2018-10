Ponoči trčil v cvetličarno

10.10.2018 | 07:00

Minulo noč okoli 1.50 ure je na Ljubljanski cesti v Kočevju voznik z osebnim vozilom trčil v cvetličarno. Poškodovanega voznika so oskrbeli in s kraja odpeljali reševalci NMP ZD Kočevje. Zaradi nevarnosti požara - izpod pokrova motorja se je močno kadilo - so posredovali tudi gasilci PGD Kočevje, ki so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Do požara ni prišlo.

Voda spet pitna

Komunala Sevnica obvešča, da je voda na vodovodu Lukovec na osnovi kontrolnega vzorčenja ponovno skladna in se obvestilo o prekuhavanju vode preklicuje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI;

- od 10.30 do 14.00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANČEVJE;

- od 10.00 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENCE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE 2, TP DOBRAVA-HENČEK, TP DALJNI VRH, TP DALJNI VRH 2;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, TP MUHABER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 13.00 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Pošta.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELCE, na izvodu SELCE LEVO- PROTI CERKVI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Dobrava izvod rudnik med 8.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Krška vas med 9. in 13. uro.

M. K.