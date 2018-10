Prenavljajo Hočevarjev mavzolej

10.10.2018 | 09:05

Hočevarjev mavzolej

Krško - V krškem mestnem parku od začetka septembra prenavljajo mavzolej družine Hočevar, ki s svojo neogotsko zasnovo velja za enega pomembnejših mestnih arhitekturnih spomenikov.

Prenova bo stala nekaj več kot 110.000 evrov, od česar bo 20.000 evrov prispevalo ministrstvo za kulturo, preostalo pa občina.Najprej so izvedli konservatorsko-restavratorske posege na zunanjih kamnitih in kovinskih delih, trenutno pa izvajajo posege v notranjosti zgradbe in na okenskih vitražih. Dela bodo predvidoma končali do konca prihodnjega meseca, izvajajo po jih po konservatorskem načrtu in pod nadzorom konservatorke Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Prenova mavzoleja je bila potrebna zaradi poškodb, ki so jih povzročili vreme in vandali.

Hočevarjev mavzolej, v katerem počivata zakonca Hočevar, po podatkih krške občine velja za enega najlepših mavzolejev v neogotskem slogu na Slovenskem. V njegovi notranjosti dominira velik kip Kristusa, izdelan iz belega kamna.

Stavba je najverjetneje delo graškega arhitekta iz kroga Georga Hauberrisserja. Dokončali so jo leta 1890, ko so vanjo položili štiri leta pred tem umrlega Martina Hočevarja. Ta je bil pred tem pokopan na krškem mestnem pokopališču, leta 1911 so v tem mavzoleju pokopali še njegovo ženo Josipino.

Podjetnik in mecen

V Krškem živeči podjetnik in mecen Martin Hočevar (1810-1886) je v svojem obdobju močno pripomogel k razvoju tega posavskega središča. Ker ni imel potomcev, je skupaj z ženo Josipino (1824-1911) velik del svojega premoženja že za časa življenja razdelil v dobrodelne namene in za gradnjo šol. V Mestnem muzeju Krško so eno od stalnih razstav posvetili tudi Josipini Hočevar.

V Krškem so po Martinu Hočevarju, ki je tu živel med letoma 1840 in 1886, poimenovali trg v starem delu mesta.

B. B.