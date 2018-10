Blaž Mahkovic je nova okrepitev Krke

10.10.2018 | 10:30

Blaž Mahkovic (Vir: spletna stran KK Krka)

Novo mesto - V košarkarskem klubu Krka so se na položaju krila okrepili s slovenskim reprezentantom Blažem Mahkovicem. »Blaž, ki je odličen vsestranski igralec, se je ekipi že pridružil na treningih, za klub pa bo začel igrati z naslednjim tednom, morda že na sobotni tekmi ABA lige v Beogradu proti Crveni zvezdi,« je sporočil Andraž Šuštarič, predsednik novomeškega kluba.

Letošnjo sezono so sicer začeli brez Marka Jošila, enega izmed njihovih ključnih igralcev, ki je trenutno poškodovan, vendar, kot je dejal Šuštarič, pričakujejo, da se bo kmalu vrnil na parket in spet navduševal s svojo igro. Ob tej priložnosti vabi tudi vse navijače, da pridejo jutri spodbujati novomeške košarkarje v dvorano Leona Štuklja na prvo tekmo NKBM lige, ki jo bodo odigrali proti Petrol Olimpiji.

»Vesel sem, da sem postal član KK Krka, saj vsi vemo za kako urejen klub gre. Verjamem, da bo naše sodelovanje zelo uspešno in se že veselim prvih tekem,« je ob tem dejal 28-letni Mahkovic.

201 cm visoki košarkar je kariero začel v kranjskem Triglavu, nato pa igral še za Škofjo Loko, Helios, Union Olimpijo in Igokeo. Lansko sezono je ponovno odigral v dresu Heliosa in bil s povprečjem 19 točk, 6,4 skoka in 2,9 podaje na tekmo drugi strelec in šesti najkoristnejši igralec Lige Nova KBM. Za reprezentanco je na letošnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo zabeležil štiri nastope, so navedli v klubu.

M. Ž.