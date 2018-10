POZOR: Cenejše vstopnice na voljo samo še do petka!

10.10.2018 | 09:45

Aktualov 11. rojstni dan

Ljubljana - V petek ob polnoči se zaključi predprodaja vročih vstopnic za Aktualov 11. rojstni dan!

Še bolj nor, še bolj odmeven in še bolj glasen – Aktualov 11. rojstni dan se končno bliža in tako kot pretekla leta, bo tudi letos tresel ljubljanske Stožice! Rojstni dan ene izmed najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji, bomo skupaj z zvenečimi imeni slovenske in hrvaške glasbe ter našimi najboljšimi poslušalci, praznovali v petek, 7. decembra 2018, vse od 20. ure dalje!

Kdo bo praznoval z nami?

Najboljši slovenski žurerji – KINGSTON, dalmatinska klapa, ki je priznala, da je Aktualovo občinstvo najboljše – KLAPA RIŠPET, najpopularnejši in najbolj spoštovani glasbenik z zavidljivo kariero – ŽELJKO BEBEK, vedno sijoča in bleščeča glasbenica, ki bo poskrbela za romantično vzdušje – NINA BADRIĆ, edinstvena zvezda Jugoslavije, ki jo pozna mlado in staro – NEDA UKRADEN…

In seveda stalnica – skriti gostje presenečenja!

Na voljo je omejeno število vstopnic, zato pohitite po svojo!

Vstopnice bodo seveda na voljo tudi na dan prireditve, vse do petka, 12. oktobra, pa imate edinstveno priložnost, da si svojo zagotovite po posebni, predprodajni ceni, kar od 21 evrov dalje! Zato hitro pohitite na prodajna mesta Eventima, Petrolove bencinske servise in poslovalnice Pošte Slovenije ter si zagotovite svojo že zdaj.

