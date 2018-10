Prve znamke na razstavi

10.10.2018 | 11:50

Predsednik Društva zbirateljev Verigar Brežice Konrad Kajtna (Foto: D. A. Lipej)

Predsednik Filatelistične zveze Slovenije Peter Suhadolc (Foto: M. L.)

Odprtje razstave verigarjev so pospremili s kulturnim sporedom v arkadnem hodniku muzeja. (Foto: M. L.)

Brežice - Društvo zbirateljev Verigar Brežice je pripravilo v Posavskem muzeju Brežice mednarodno razstavo V pričakovanju 100. obletnice verigarjev, ki je na ogled še do 21. oktobra.

Gre za razstavo prvih slovenskih poštnih znamk, poznanih tudi kot verigar. Osnutke zanje je naredil slikar Ivan Vavpotič, ime pa so dobile po motivu sužnja, ki trga verige. S svojimi zbirkami sodeluje štirinajst razstavljavcev.

Zaradi okoliščin njihovega nastanka so prve slovenske znamke postale pravi filatelistični izziv, pravi predsednik Društva zbirateljev Verigar Brežice Konrad Kajtna.

Predsednik Filatelistične zveze Slovenije Peter Suhadolc je ob odprtju izrazil navdušenje nad brežiško razstavo, pri čemer je poudaril, da so v letošnjem nizu dogodkov ob jubileju znamke Brežice prve pripravile razstavo. Navdušen in ponosen je ob razstavi in delu društva Verigar tudi brežiški župan Ivan Molan.

Društvo Verigar je obletnico pospremilo z izdajo osebne poštne znamke, na kateri je odtisnjen eden od Vavpotičevih osnutkov za prvo slovensko znamko, znano pod imenom Verigar. Poleg tega je založilo spominski ovitek z odtisom verigarja in spominska žiga, ki ju bodo uporabljali na pošti v Brežicah v začetku in ob koncu razstave.

Verigar očitno pomeni več kot samo eno od znamk. V razmisleku o tem lahko pomaga širši zapis v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

