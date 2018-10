Zbirale star papir za odhod na prvenstvo

10.10.2018 | 15:00

Trebanjske mažoretke so pred dnevi nastopile tudi na odprtju prenovljene podružnične šole in nove telovadnice na Trebelnem. (Foto: R. N.)

Trebnje - Trebanjske mažoretke so že tretje leto zapovrstjo organizirale akcijo zbiranja starega papirja. Prvič so zbrale devet ton in pol, lani enajst, letos pa kar štirinajst. S tem pomagajo širiti ekološko ozaveščenost, pravijo, denar od zbranega papirja pa bodo porabile za odhod na evropsko prvenstvo, ki bo konec oktobra na Ohridu.

Vodja trebanjskih mažoretk Darja Korelec je zadovoljna, da se je akcija med občani dobro prijela. »Mogoče smo s tem pripomogle, da je kakšno drevo ostalo neposekano,« dodaja. Letos predvidevajo, da bodo zbrale okoli 1.500 evrov za poplačilo vseh stroškov za nastop na evropskem pokalu mažoretk v novoustanovljeni evropski organizaciji Alpe Donava Adria.

Na prvenstvo so se uvrstile na podlagi rezultatov, ki so jih osvojile na državnem prvenstvu, na katerem so bile prve v starostni kategoriji med ekipami senior in junior, kadetinje pa so bile druge. »V Makedoniji bo nastopilo 58 naših mažoretk,« ponosno pove Korelčeva.

Dekleta bodo imela bučno podporo s tribun, saj bodo po besedah njihove vodje na prvenstvo pripotovali tudi trije avtobusi navijačev, nekaj pa jih bo prišlo tudi z letalom. Evropskih tekmovanj se udeležujejo že dve desetletji. »Za mažoretke je dobro, da se tudi primerjajo z drugimi. Zato smo se že kmalu po ustanovitvi udeležile državnega prvenstva, na katerem smo bile četrte od sedmih skupin. Dekleta so bila zelo vesela rezultata, ki jim je dal še dodaten zagon,« se spominja Korelčeva.

Trebanjske mažoretke s svojimi nastopi navdušujejo že 23 let. Pobudo za njihovo ustanovitev sta dala nekdanji dirigent Igor Teršar in predsednik Občinskega pihalnega orkestra Trebnje Nace Škoda, ki sta nagovorila Korelčevo, sicer učiteljico športne vzgoje na trebanjski osnovni šoli, da kot sekcijo orkestra ustanovi mažoretno dejavnost. Korelčeva je idejo predstavila dekletom zadnjih dveh razredov na šoli in bila kar nekoliko presenečena nad odzivom, saj se jih je javilo kar 25. Pri nakupu uniform jim je pomagala tudi občina, ki jim še danes stoji ob strani, palice pa so si kupile same.

Takrat so bile nekaj posebnega in z leti so bile vse prepoznavnejše, zato se je čedalje več deklet zanimalo, da bi plesale pri mažoretkah. Danes pod vodstvom strokovno podkovanih mentoric, ki se udeležujejo številnih seminarjev, vadi okoli 150 mažoretk. Lani je celo v vrtcu delovala ena skupina. Kot poudarja Korelčeva, je to dobra rekreacija, dekleta se med seboj družijo, velik poudarek je na vzgoji, urejenosti in tudi na zdravi prehrani. Na osnovni šoli ne delajo selekcije. Tista, ki želi postati mažoretka, so ji vrata na široko odprta. Ko je konec šole, trenirajo v jedilnici, medtem ko starejše skupine vadijo v telovadnici podružnične šole Dolenja Nemška vas, ko je lepo vreme pa so zunaj na šolskem igrišču. Te dni se intenzivno pripravljajo za nastop v Makedoniji.

Nepogrešljive so na številnih prireditvah po občinah mirnske in temeniške doline. Z veseljem se odzovejo, kamor jih povabijo, ob koncu šolskega leta pa tudi same pripravijo prireditev za starše, ki je vedno zelo dobro obiskana.

Članek je bil objavljen v 38. številki Dolenjskega lista, z dne 20. september 2018.

R. N.