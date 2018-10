Ali gre za zavajanje? Zakaj investicija toliko dražja?

10.10.2018 | 18:30

Kot je znano, novomeška občina v zadnjih letih vlaga v širitev mreže kolesarskih povezav, saj gre za eno prednostnih področij, ki ga sofinancirata država in EU. A z Zveze za Dolenjsko (ZZD) so v začetku preteklega tedna medijem posredovali obvestilo, kako je občina ostala brez slabih 740 tisočakov tovrstnega sofinanciranja, ker naj bi bila neuspešna z dvema projektoma. Z občine so njihove navedbe zanikali in zahtevali popravek, namesto njega pa je ZZD medijem poslal še obtožbe na račun kršenja zakonodaje. Ker sta obe strani navajali sklepe Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), smo zadeve raje preverili kar pri njih. V tiskani izdaji razkrivamo, kdo ima prav.

V Šentjerneju so nedavno slovesno predali namenu novi Vrtec Čebelica, pravzaprav le prvi del, saj drugega še gradijo. Skozi celotno gradnjo ni bilo kaj dosti slišati, da imajo težave s projektantom, zdaj pa je presenetila novica, da bo novi vrtec veliko dražji, kot je bilo predvideno, med drugim zaradi projektantskih napak. Drugi razlog so nadstandardne zahteve. Kaj bo storila občina in kaj menijo izvoljeni predstavniki občine, boste izvedeli v časopisu, kjer pišemo tudi o različnih vremenskih ujmah in napadih lubadarja, ki zadnja leta močno vplivajo tudi na gospodarjenje z dolenjskimi in belokranjskimi gozdovi, saj morajo gozdarji posek v veliki meri prilagajati tudi posledicam tovrstnih gozdnih katastrof oziroma z njimi povezani odpravi škode. Letos se je zaradi zanj neugodnih vremenskih razmer lubadar umiril, veliko več dela kot običajno pa imajo gozdarji tokrat z odpravo škode po avgustovskem neurju v novomeških mestnih in primestnih gozdovih.

Četrtek je dan za čisto svež Dolenjski list!