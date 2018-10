Skozi okno po denar in nakit

10.10.2018 | 14:00

Foto: Arhiv DL

V Brestanici je včeraj v dopoldanskih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in nakit in lastnike oškodoval za okoli 1100 evrov.

16 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v na območju krajev Zapudje, Drežnik, Hrast pri Vinici, Tribuče in Črnomelj izsledili in prijeli šestnajst tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Bangladeša, Pakistana, Maroka, Egipta in Sirije še niso zaključeni.

M. Ž.