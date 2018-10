Voznica s ceste, kača sredi Sevnice

10.10.2018 | 18:35

Ob 12.27 je v Kotu, občina Semič, pri železniškem nadvozu vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči Črnomelj so oskrbeli poškodovanega voznika in ga prepeljali v Zdravstveni dom Črnomelj.

Ob 13.19 so na Glavnem trgu v Sevnici gasilci PGD Sevnica s primerno opremo odstranili kačo z drevesa in jo shranili. Po dogovoru z institucijo Kačafon, kjer so po ogledu slike ugotovili, da gre za kobranko, ne strupeno kačo, so jo izpustili v naravno okolje.

Ob 13.32 sta dežurna ekipa HNMP Maribor in posadka helikopterja Slovenske vojske iz Radeč s helikopterjem prepeljali obolelo osebo v UKC Maribor. Kraj pristanka so zavarovali gasilci PGD Radeče.

Ob 6.06 si je v podjetju na Straški cesti v Novem mestu delavec pri delu poškodoval prste na roki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.