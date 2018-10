Na Levičnikovi bodo polovične zapore

10.10.2018 | 19:05

Ob Lewvičnikovi cesti gradijo kolesarsko oz. večnamensko pot. (Foto: MONM)

Novo mesto - V sklopu urejanja večnamenske poti med Ločno in Žabjo vasjo Novem mestu bo od četrtka, 11. oktobra, do nedelje, 21. oktobra, polovična zapora na Levičnikovi cesti. Kot pravijo na novomeški občini, bodo delavci polovično zaporo pšostavili v času izven dopoldanskih in popoldanskih prometnih konic, izvajalec pa bo zagotovil ročno usmerjanje prometa. Kljub temu izvajalci del opozarjajo na spremenjen potek prometa in časovno daljšo pot.

V okviru naložbe ob Levičnikovic cesti, vredne 1,25 milijona evrov, bodo zgradili večnamensko pot ob desnem robu ceste, gledano v smeri Žabje vasi. DSolga bo 1,2 kilometra in široka tri metre. Ob levem robu ceste bodo zgradili pločnik v dolžini 110 metrov in večnamensko pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov.

Poleg gradnje večnamenske poti bo urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta predvidena dva prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

B. B.