Zakaj je treba na protezo čakati tudi več kot dve leti?

11.10.2018 | 09:10

Dolge vrste za ureditev zobne protetike upravičeno jezijo ljudi.

Novo mesto - Dolge čakalne vrste so problem v našem javnem zdravstvu, med drugim tudi v zobozdravstvu, še zlasti pa pri zobni protetiki. Na protezo ali drug zobno protetični nadomestek boste lahko čakali več let, samoplačniške storitve pa lahko vašo denarnico oklestijo tudi za nekaj tisoč evrov, kar pomeni, da si jih večina ne more privoščiti.

Še zlasti ker gre običajno za starejše ljudi, torej upokojence, z majhnimi mesečnimi prejemki. Nedavno se je tako na nas obrnil Novomeščan in izpostavil svoj primer, ko nikakor ne more priti na pregled pri zobozdravniku specialistu v Zdravstvenem domu Novo mesto, kamor je odšel z napotnico svojega zobozdravnika, da mu naredi protezo. Čaka že več kot dve leti, kar se mu zdi nedopustno.

Avgusta leta 2016 se je prijavil v specialistični ambulanti za stomatološko protetiko pri Tanji Trivanović Dobrijević, dr. dent. med., spec. prot. Ker že več kot leto dni ni bilo nobenega odziva oz. ni prejel datuma pregleda, jih je enkrat letos povprašal po telefonu, a bil spet razočaran.

»Vljudno sem dejal, naj mi povedo, vsaj kdaj približno bom na vrsti, a je bil odgovor, da to ni mogoče vedeti. Ali res ni mogoče povedati niti v katerem letu in mesecu me bodo vzeli v obravnavo? Ali čakajo, da bom obupal in šel k zasebniku za svojo pokojnino iskat to, kar mi je sicer zagotovljeno po veljavni zakonodaji?!« pravi Novomeščan, ki obenem sprašuje vodstvo Zdravstvenega doma Novo mesto, ali ima v načrtu še kako novo zaposlitev s področja zobne protetike, saj je očitno dela veliko in samo ena strokovnjakinja, o kateri je sicer slišal same pohvale, vsega ne zmore.

Zastareli normativi

Alenka Simonič

V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto se zavedajo teh problemov in kot pravi direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec. spl. med., paciente, ki resnično čakajo nedopustno dolgo na protetične storitve, več kot razume. A kaj, ko zavod kaj dosti za izboljšanje stanja ne more storiti, potrebne so spremembe na sistemski ravni.

Po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ima ZD Novo mesto dogovorjen en specialistični program zobne protetike. »Pogodba z ZZZS nam narekuje, da vsakoletno opravimo točno določen obseg zobno-protetičnih storitev, ta pa je absolutno premajhen od izkazanih potreb. Vsem pacientom tako ne moremo omogočiti uveljavljanja pravice do zobno-protetičnega nadomestka takoj po zaključeni sanaciji zobovja, zato morajo na protetične storitve čakati,« pove Simoničeva.

Zakaj tako zastarela pravila in kako zdravstveni dom skuša reševati probleme v zobozdravstvu, si lahko preberete v prejšnji številki Dolenjskega lista. Danes pa svojo plat predstavlja tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj